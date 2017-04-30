30.04.2017 (12:33)

Военнослужащие 201-й военной базы приступили к обслуживанию танка ИС-2 на постаменте в центре Душанбе

Российские военнослужащие в Таджикистане приступили к ремонту и обслуживанию боевого танка ИС-2, участника Великой Отечественной войны, установленного на Площади Победы в центре Душанбе.

Солдаты и сержанты ремонтно-восстановительного батальона соединения произведут очистку от следов коррозии и покрасят корпус боевой машины, смажут узлы и механизмы и нанесут опознавательные знаки.

В 1987 году легендарный танк был установлен на постамент перед стелой героев, и этом году исполняется 30 лет со дня прибытия ИС-2 на площадь. Он принимал участие в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей Второго Белорусского фронта. Свидетельство тому - вмятины от снарядов и осколков на башенной броне.

В канун Дня Победы военнослужащие-добровольцы из мемориальной группы «Память-201» приведут в порядок все памятники и мемориалы воинской славы в Душанбинском и Курган-Тюбинском гарнизонах, а также произведут покраску танка Т-34 в парке победы города Турсунзаде.

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