30.04.2017 (12:16)

Авиаполк ЮВО, дислоцированный в Краснодарском крае, примет участие в различных ЛТУ в составе 4-й армии ВВС и ПВО

Военнослужащие авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, примут участие в различных летно-тактических учениях (ЛТУ) в составе 4-й армии ВВС и ПВО, а также в учениях во взаимодействии с общевойсковыми армиями и соединениями ЮВО.

Учения будут проведены на территории Адыгеи, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев в том числе с перебазированием на запасные военные аэродромы.

В ходе предстоящих учений экипажи Су-25СМ отработают такие вопросы, как уничтожение авиационного парка боевых машин, огневых средств и живой силы условного противника, а также баз условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Ряд специальных задач будет выполнен в сложных метеорологических условиях, ночное время, а также в условиях горной местности.

С начала текущего года количество учений с участием экипажей новейших штурмовиков Су-25СМ авиаполка ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, возросло на 40% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

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