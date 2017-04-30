30.04.2017 (11:53)

Более тысячи юношей посетили Челябинский филиал Военно-воздушной академии в рамках Дня призывника

Более 1 тыс. юношей посетили челябинский филиал Военного учебно-научного центра Военно-Воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в рамках акции «День призывника».

Будущие призывники побывали на военном аэродроме Шагол, где посидели за штурвалом летающей парты курсантов-штурманов - самолета Ан-26Ш, а также увидели разлет учебной эскадрильи самолетов Ту-134Ш на плановые полеты. На встрече с профессорско-преподавательским составом и курсантами юноши узнали о специальностях штурмана и офицера боевого управления.

В одной из казарм гости познакомились с повседневным бытом будущих офицеров и смогли посоревноваться с курсантами в умении сборки-разборки автомата. Также юноши попробовали себя в роли летчиков и штурманов боевого самолета. В музее филиала установлена кабина самолета Су-24М, которая всегда пользуется популярностью у гостей.

«Организовать и провести целый комплекс таких мероприятий, это естественно дополнительная нагрузка и на преподавательский состав, и на курсантов, – сказал начальник Челябинского филиала Военно-воздушной академии полковник Игорь Шведов. – Но мы понимаем, что эти юноши – наш резерв. Если мы сейчас сможем показать им всё лучшее, что есть в Вооруженных Силах России, заинтересовать их перспективами, уверен, что к моменту выпуска из школы они решат для себя поступать именно в вузы Министерства обороны».

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