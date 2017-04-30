30.04.2017 (11:43)

Газете «Тихоокеанская вахта» войск и сил на Северо-востоке России исполнился 71 год

Газете «Тихоокеанская вахта» войск и сил на Северо-востоке России исполнился 71 год. Первый ее номер вышел в печать в послевоенном 1946 году, а первыми её читателями стали моряки Камчатской военной флотилии.

Сама редакция газеты располагалась в то время в деревянном одноэтажном строении барачного типа, а типография занимала помещение бывшей конюшни. Отопление редакции было печное, и в штате типографии был истопник.

Сегодня сотрудники газеты являются постоянными участниками всех основных мероприятиях боевой подготовки и повседневной жизни воинских частей и соединений, которые дислоцируются на Камчатке.

В настоящее время «Тихоокеанская вахта» является самым восточным военным изданием Министерства обороны России и известна далеко за пределами Камчатки. Подписчиками газеты являются не только военнослужащие и жители полуострова, но и ветераны Тихоокеанского флота, проживающие в других регионах страны.

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