30.04.2017 (11:43)
Газете «Тихоокеанская вахта» войск и сил на Северо-востоке России исполнился 71 год
Газете «Тихоокеанская вахта» войск и сил на Северо-востоке России исполнился 71 год. Первый ее номер вышел в печать в послевоенном 1946 году, а первыми её читателями стали моряки Камчатской военной флотилии.
Сама редакция газеты располагалась в то время в деревянном одноэтажном строении барачного типа, а типография занимала помещение бывшей конюшни. Отопление редакции было печное, и в штате типографии был истопник.
Сегодня сотрудники газеты являются постоянными участниками всех основных мероприятиях боевой подготовки и повседневной жизни воинских частей и соединений, которые дислоцируются на Камчатке.
В настоящее время «Тихоокеанская вахта» является самым восточным военным изданием Министерства обороны России и известна далеко за пределами Камчатки. Подписчиками газеты являются не только военнослужащие и жители полуострова, но и ветераны Тихоокеанского флота, проживающие в других регионах страны.