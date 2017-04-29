29.04.2017 (10:20)
В Самаре пройдет контрольная репетиция Парада Победы
Сегодня в Самаре на аэродроме Кряж состоится контрольная репетиция парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие впервые выйдут на репетицию в парадной форме одежды, а военная техника - впервые после покраски. Командующий парадом проведет осмотр личного состава на предмет подготовленности обмундирования, а также проверит состояние вооружения и военной техники.
Всего в параде примут участие более 1,7 тыс. военнослужащих и представителей других ведомств, а также около 50 единиц военной техники. Следующая репетиция пройдет на главной площади Самары (площадь Куйбышева) 3 мая.
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