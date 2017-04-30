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30.04.2017 (11:10)

В РВСН завершены контрольные проверки за зимний период обучения

В РВСН завершены комплексные контрольные проверки за зимний период обучения. Соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, вопросам противодействия терроризму.

В рамках контрольных мероприятий  проведены тактические, тактико-специальные учения (занятия) различного уровня, контрольные занятия по основным предметам обучения, проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности. В качестве одного из важнейших элементов проверки боевой готовности оценивались действия расчётов командных пунктов соединений и ракетных полков по управлению частями и подразделениями.

В ходе учений проинспектированы вопросы по выводу подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» на маршруты боевого патрулирования,  организации их  рассредоточения, а также практические задачи по инженерному оборудованию позиций, проведению маскировки, организации системы охраны и обороны на занятых полевых позициях.

Более 100 частей и подразделений РВСН в зимнем периоде обучения проверены комиссиями Минобороны России, командования РВСН, ракетных армий и соединений. Среди основных целей проверки - оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетных соединений, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на 2017 учебный год.

Особое внимание было уделено оценке подготовки соединений и воинских частей, перевооружаемых на новейшие ракетные комплексы.

Всего в РВСН к проверкам было привлечено  более 20 тысяч военнослужащих и 1 тыс. единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Боевая подготовка , Проверка боеготовности
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