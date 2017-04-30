30.04.2017 (11:03)
Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило на вооружение войск Западного военного округа
Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей.
БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям.
Бронетранспортер БТР-82А обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.
На новом бронетранспортере установлены также защита от осколков и кондиционер. Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1».
Метки: