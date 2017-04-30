30.04.2017 (10:51)

Юнармейцы Севастополя поставили военно-патриотический спектакль по произведениям Аркадия Гайдара

В Доме офицеров Черноморского флота (ЧФ) при поддержке Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и содействии командования ЧФ, силами юнармейского отряда и образцового театра «Мы» среднеобразовательной школы №57 с музыкально-хоровым профилем обучения, поставлен военно-патриотический спектакль «Светлая Надежда» по произведениям Аркадия Гайдара.

Постановка воплощена в жизнь по инициативе юнармейских отрядов города. Ребята сами работали над сценарием и декорациями.

На спектакль были приглашены юнармейцы Севастополя с родителями, преподаватели и ученики школ города-героя. Зрители оценили театральную работу юных актеров аплодисментами.

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