30.04.2017 (10:51)
Юнармейцы Севастополя поставили военно-патриотический спектакль по произведениям Аркадия Гайдара
В Доме офицеров Черноморского флота (ЧФ) при поддержке Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и содействии командования ЧФ, силами юнармейского отряда и образцового театра «Мы» среднеобразовательной школы №57 с музыкально-хоровым профилем обучения, поставлен военно-патриотический спектакль «Светлая Надежда» по произведениям Аркадия Гайдара.
Постановка воплощена в жизнь по инициативе юнармейских отрядов города. Ребята сами работали над сценарием и декорациями.
На спектакль были приглашены юнармейцы Севастополя с родителями, преподаватели и ученики школ города-героя. Зрители оценили театральную работу юных актеров аплодисментами.
Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Культура , Социальное развитие , Юнармия