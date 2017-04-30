30.04.2017 (10:29)

Военнослужащие ЦВО потушили сложный пожар на подступах к таежному райцентру в Предбайкалье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Военнослужащие ЦВО потушили сложный пожар на подступах к таежному райцентру в Предбайкалье

Военнослужащие Центрального военного округа потушили низовой многоочаговый лесной пожар на окраине города Зима, расположенного в 230 км северо-западнее Иркутска.

При проведении ежедневной авиаразведки дежурная смена обнаружила бушующий в лесу огонь, который ветер гнал в сторону райцентра. На ликвидацию возгорания, площадь которого превысила 15 гектаров, был направлены более 100 военнослужащих и десять единиц пожарной спецтехники. В самой непролазной чаще на пламя сбрасывал воду из ближайшей реки вертолет армейской авиации.

На пути к населенному пункту с помощью тракторных плугов была оборудована трехметровая минерализованная полоса.

Действия подразделений координировал региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

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