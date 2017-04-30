30.04.2017 (10:11)

Воины-североморцы присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

На Северном флоте участники военных парадов и торжественных шествий, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Более 4 тыс. военнослужащих Северного флота (СФ) прикрепили на форму одежды георгиевскую ленточку. Это представители всех объединений, соединений кораблей и воинских частей флота, принимающих участие в подготовке к военным парадам и торжественным шествиям.

В городах и посёлках Мурманской и Архангельской областей, где дислоцированы войска и силы Северного флота, акция началась 24 апреля и продлится до 9 мая.

Военнослужащие Северного флота с честью и гордостью носят георгиевские ленточки как символ памяти о подвиге советских солдат и в знак уважения и любви к своим предкам - ветеранам Великой Отечественной войны, одержавшим Победу над фашизмом.

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