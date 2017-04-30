30.04.2017 (10:05)

На российской военной базе в Абхазии проведено более 300 занятий по вождению боевых машин в горах

На российской военной базе в Абхазии подведены итоги боевой подготовки подразделений за зимний период обучения текущего года. С экипажами боевых машин проведено более 300 практических занятий по вождению, в ходе которых пройдено около 50 тыс. км по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

С учетом физико-географических особенностей региона военнослужащие приобрели уникальный опыт вождения техники по горным серпантинам с преодолением различных естественных препятствий: горных рек, каменных завалов, оврагов.

Также в зимнем периоде обучения с подразделениями было проведено свыше 500 занятий по огневой подготовке с выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб.

В течение пяти месяцев личный состав соединения совершенствовал навыки стрельбы из штатного оружия и боевой техники, в том числе из современных бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм гаубиц Д-30 и др.

Основные усилия командования базы были направлены на совершенствование боевой выучки личного состава, привитие навыков по владению современным вооружением и военной техникой, поддержание высокого морально–психологического состояния военнослужащих.

Все занятия по боевой подготовке проводились на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Республике Абхазия, а также Молькино в Краснодарском крае. Около половины занятий прошло в ночное время.

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