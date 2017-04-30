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30.04.2017 (09:53)

В Новороссийском соединении ВДВ прошел день призывника

В городе-герое Новороссийске на базе десантно-штурмового полка прошел День призывника. Мероприятие было организовано городским военным комиссариатом совместно с командованием  десантно-штурмовой дивизии (горной), администрацией города и представителями общественных организаций Новороссийска.

В рамках Дня призывника более 300 учащихся школ Новороссийска получили возможность познакомиться с вооружением и военной техникой воздушно-десантных войск, условиями жизни и быта десантников. С показательными выступлениями перед гостями выступил военный оркестр полка, а военнослужащие разведывательной роты продемонстрировали будущим новобранцам приёмы рукопашного боя.

В ходе мероприятия молодые люди получили ответы на вопросы, наиболее актуальные для призывников: о местах прохождения военной службы, видах Вооруженных Сил и родах войск, об особенностях службы в них и куда будет осуществляться набор.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Воздушно-десантные войска , Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание
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