29.04.2017 (16:43)

Минобороны направило тяжелые пожарные самолеты для тушения пожаров в Приангарье

Минобороны направило тяжелые пожарные Ил-76 для тушения природных пожаров в Приангарье. Сегодня два самолета, оснащенные выливными авиационными приборами ВАП-2, совершили перелеты с европейской части России на аэродром Белая в Иркутской обл. и приступили к подготовке полетов на борьбу с огнем.

Разведку лесопожарной обстановки ведут вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда Центрального военного округа, базирующегося на аэродроме Братск. Также экипажи доставляют в таежные районы наземные группы пожарных, лесничих, а также техническое имущество.

Действия авиации координирует региональный центр управления штаба Центрального военного округа (г. Екатеринбург), где проводится общий мониторинг обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

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