30.04.2017 (09:43)

За две недели весеннего призыва военкоматы в субъектах РФ, где дислоцируются соединения и воинские части ЗВО, направили в войска более 5 тыс. новобранцев

Командование Западного военного округа (ЗВО) подвело промежуточные итоги призыва граждан на военную службу весной текущего года. На сегодняшний день 26 военными комиссариатами регионов, на территории которых дислоцируются войска ЗВО, на военную службу направлено более 5 тыс. новобранцев, из них почти 2 тыс. призывников в соединения и воинские части ЗВО.

В лучшую сторону по организации призыва отмечаются военные комиссариаты Московской, Нижегородской, Вологодской и Владимирской областей.

Весенняя призывная компания, как и предыдущая, проходит под постоянным общественным контролем и предполагает работу на постоянной основе в составе призывных комиссий представителей общественных организаций, а также сопровождение команд призывников родителями.

Завершится весенний призыв 15 июля. Всего военкоматами регионов будет направлено в Вооруженные Силы и другие ведомства, в которых предусмотрена военная служба, 48 тыс. молодых людей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице