30.04.2017 (01:51)

В 2017 году в состав Подводных сил ВМФ после ремонта и восстановления технической готовности войдет дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров» проекта 877

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Дмитров», проходящая ремонт на « Кронштадтском морском заводе», войдет в состав Подводных сил ВМФ в текущем 2017 году. Подводная лодка, на которой будут полностью обновлены и отремонтированы все системы жизнеобеспечения продолжит выполнение задач в составе Балтийского флота.

В ближнесрочной перспективе на предприятиях ОПК по заказу Военно-Морского Флота пройдут ремонт еще 2 дизель-электрические подводные лодки проекта 877 из состава Подводных сил Северного флота.

Ремонт и поддержание технической готовности неатомных подводных лодок проекта 877 осуществляется в рамках планов Главного командования ВМФ по сохранению потенциала неатомной составляющей Подводных сил, на которых возложена задача на должном уровне.

Подводные лодки проекта 877 способны решать задачи противолодочной обороны и борьбы с надводными кораблями на большом удалении от базы как в дальней океанской зоне, так и в ограниченных акваториях. Они обладают большими модернизационными возможностями, что позволяет переоснащать их новым оборудованием, радиоэлектронным вооружением и оружием.

Подводные лодки этого проекта зарекомендовали себя по показателям надежности, эффективности и малошумности. Значительное повышение акустической скрытности ПЛ проекта 877 по сравнению с предыдущим поколением было достигнуто за счёт реализации комплекса мероприятий, включая применение малошумного оборудования, шумопоглощающего покрытия корпуса, новейших методов борьбы с возникновением и распространением акустических возмущений по всему кораблю.

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