30.04.2017 (09:14)

К началу летнего периода обучения на полигонах в Бурятии установят новое оборудование и мишени

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, началась подготовка к новому периоду обучения.

На всех учебно-тренировочных комплексах (полигонах, автодромах, танкодромах, стрельбищах и учебных полях) будет обновлена учебно-материальная база. Уже сейчас в порядок приводят мишенные комплексы, будет подготовлено более 1 тыс. различных мишеней, имитирующих тяжелую технику, артиллерийские орудия, воздушные, групповые и одиночные цели, живую силу противника.

Кроме того, до начала нового периода обучения будут установлены новые комплексы радиоуправляемых мишенных установок КРМУ, предназначенных для создания мишенной обстановки с целью обучения стрельбе по появляющимся и движущимся целям. Также будет увеличено мишенное поле для штатной стрельбы из танка Т-2Б3.

Данное оборудование обеспечивает подготовку до 30 вариантов расположения мишеней и времени их показа в режиме автоматического управления, имитацию стрельбы условного противника в ночное время с помощью светового оборудования, что позволяет создавать нестандартную мишенную обстановку, не повторяющуюся от занятия к занятию.

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