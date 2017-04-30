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30.04.2017 (08:00)

На территории Тульского суворовского военного училища откроют мемориальный комплекс Воинской Славы

В начале мая на территории Тульского суворовского военного училища планируется открытие мемориального комплекса Воинской Славы. Мероприятие будет проводиться в преддверии празднования 72-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие мемориального комплекса запланировано на 3 мая. Ожидается, что в мероприятии примет участие командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

После открытия мемориальный комплекс будет именоваться «Стелла Воинской Славы». Он станет символом преемственности поколений и напоминанием молодым воспитанникам училища о бессмертном подвиге русских воинов разных эпох, их мужестве, стойкости и героизме, проявленных при защите Отечества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Суворовское училище , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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