30.04.2017 (07:12)

Хабаровчане и гости города увидят «Тайфун» на военном параде 9 мая

Впервые на параде 9 мая в Хабаровске в составе механизированной колонны пройдут автомобили с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун». Это будет самая масштабная механизированная колонна на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

В военном параде будет задействованы 87 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы времен Великой Отечественной войны – танк Т-34 и БМ-13 «Катюша», колонна ретро автомобилей, а также современная техника — танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», артиллерия различного калибра, зенитные ракетные системы С-300ПС.

Кроме того, на параде в Хабаровске будут задействованы новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Справочно:

История всего семейства «Тайфун» начинается с 2010 года, когда была утверждена Министром обороны «Концепция развития военной автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2020 года», которая предписывает развитие высокоунифицированных семейств бронеавтомобилей. В результате была создана единая колёсная грузовая платформа «Тайфун», обеспечивающая высокую защищённость экипажа, груза и узлов автомобиля от стрелкового вооружения и фугасов. Также на нее можно монтировать различное целевое оборудование и создавать на базе необходимые модификации, вроде машин связи, мобильных артиллерийских систем, автокранов, транспортно-пусковых машин БЛА, эвакуаторов, экскаваторов и других.

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