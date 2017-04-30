30.04.2017 (06:30)
Боевые пловцы ТОФ обследовали районы базирования кораблей флота на Камчатке
На Камчатке в ходе отработки задач по противодиверсионной обороне отряд специального назначения соединения кораблей охраны водного района Войск и Сил на северо-востоке России провел обследование районов базирования сил флота.
Боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами проверили бухты Авачинской губы на предмет возможных закладок и схронов, а также подводные части и винторулевые группы кораблей на отсутствие взрывных устройств и повреждений.
После обследования акватории Авачинской губы боевые пловцы отработали подводное ориентирование в темное время суток и выполнили погружения на различные глубины.
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