30.04.2017 (06:30)

Боевые пловцы ТОФ обследовали районы базирования кораблей флота на Камчатке

На Камчатке в ходе отработки задач по противодиверсионной обороне отряд специального назначения соединения кораблей охраны водного района Войск и Сил на северо-востоке России провел обследование районов базирования сил флота.

Боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами проверили бухты Авачинской губы на предмет возможных закладок и схронов, а также подводные части и винторулевые группы кораблей на отсутствие взрывных устройств и повреждений.

После обследования акватории Авачинской губы боевые пловцы отработали подводное ориентирование в темное время суток и выполнили погружения на различные глубины.

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