30.04.2017 (06:04)

Более 50 ракет по 25 мишеням выпущено на полигоне Ашулук на всеармейском этапе конкурса зенитчиков "Ключи от неба"

С 20 по 27 апреля на полигоне Ашулук в Астраханской области состоялся всеармейский этап конкурса по полевой выучке подразделений зенитных ракетных войск (ЗРВ) Воздушно-космических сил "Ключи от неба". В конкурсе принимали участие боевые расчеты ЗРС С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь-С" флотов, объединенного стратегического командования "Север", армий ВВС и ПВО всех военных округов.

В процессе конкурса были произведены боевые пуски ракет ЗРС С-300, С-400 и стрельбы ЗРПК "Панцирь-С" по аэродинамическим, баллистическим и наземным мишеням. Всего было израсходовано более 50 зенитных управляемых ракет по 25 мишеням.

Помимо боевой стрельбы и перехвата самолетов Су-34, Су-24 и МиГ-29 условного противника, команды оценивались по этапам: соревнование водителей, заряжание пусковой установки, отражение удара воздушного противника с имитированными пусками, совершение маневра зенитным ракетным дивизионом, отражение удара условного воздушного противника с боевыми пусками.

Первое место заняли команды, набравшие наибольшее количество баллов из Восточного военного округа на ЗРС С-300ПМ и ЗРПК «Панцирь-С».

Особенность конкурса в этом году заключалась в оценки боевых расчётов по результатам боевой стрельбы среди систем большой, средней и малой дальности.

Победители всеармейского этапа конкурса примут участие в международных соревнованиях "Ключи от неба", которые в этом году пройдут на полигоне Ашулук с 30 июля по 5 августа.

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