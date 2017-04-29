29.04.2017 (20:20)

Механизированная колонна военной полиции впервые примет участие на военном параде 9 мая на Красной площади в Москве

Военная полиция впервые примет участие на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Возглавит парадный расчет полковник Виноградов Александр Аркадьевич.

Колонну машин военной полиции представляют многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости, предназначенные для выполнения специальных задач, перевозки личного состава, а также для установки различного целевого оборудования или систем вооружений: «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун-У». Семейство бронеавтомобилей предназначено для перевозки личного состава,

Военная полиции является самой молодой структурой Вооруженных Сил Российской Федерации, которая создана 1 декабря 2011 года и насчитывает свыше 9 тысяч человек.

Основными функциями военной полиции является обеспечение законности, правопорядка и безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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