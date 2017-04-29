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29.04.2017 (17:35)

Минобороны готово к тушению пожаров в Центральных регионах Российской Федерации

Для оказания помощи в тушении пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия Министерством обороны Российской Федерации создана группировка более 26 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц специальной и инженерной  техники.

Для ведения воздушной разведки и тушения пожаров привлечено 27 вертолетов армейской авиации. В резерве находятся 7 самолетов ИЛ-76, оборудованных специальными сливными устройствами.

В настоявшее время вертолеты армейской авиации на постоянной основе совершаются облеты территории на предмет обнаружения новых очагов природных пожаров.

В круглосуточном режиме дежурными сменами Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной РФ во взаимодействии с органами исполнительной власти и МЧС России организован мониторинг ситуации в пожароопасных регионах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Армейская авиация , Пожарная безопасность
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