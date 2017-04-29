29.04.2017 (18:45)

Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая

В главной базе Тихоокеанского флота – Владивостоке – прошла первая совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны к параду, посвященному 72-й годовщине Великой Победы.

Первая тренировка прошла по улице Светланской с 22.00 до 24.00, следующая тренировка состоится 3 мая, а генеральная репетиция пройдет 5 мая 2017 года.

Участвующая в параде техника будет представлена зенитными ракетными комплексами «Оса» и С-300, береговыми ракетными установками «Бал» и «Бастион», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», реактивными системами залпового огня «Град», различными боевыми орудиями и машинами общим количеством более 50 единиц.

В параде примут участие около полутора тысяч человек, включая батальонные и ротные коробки штаба Тихоокеанского флота, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск.

По главной площади Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, подразделений МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице