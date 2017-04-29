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29.04.2017 (18:18)

Военные саперы ЗВО завершили выемку боекомплекта танка Великой Отечественной войны в Воронежской области

Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона Западного военного округа (ЗВО) завершили выемку боекомплекта танка времен Великой Отечественной войны «Генерал Стюарт», найденного у населенного пункта Урыв Острогожского района Воронежской области.

Всего извлечено более сорока 37-мм снарядов общим весом около 11 кг в тротиловом эквиваленте. Также при детальном обследования дна реки Дон у места подъема техники были подняты 20 артиллерийских снарядов и противотанковых мин и навесное вооружение.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Разминирование
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