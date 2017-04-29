29.04.2017 (13:16)

Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» завершило деловой заход в княжество Монако

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в рамках дальнего похода с 22 по 28 апреля находилось с деловым заходом в порту княжества Монако.

Океанографическое судно посетило Монако в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.

За время стоянки в порту экипаж судна смог ознакомиться с достопримечательностями княжества, отдохнуть после перехода морем, а также пополнить запасы топлива воды и продовольствия.

По маршруту перехода военного океанографа запланировано проведение комплексных океанографических исследований, сбор сведений для корректуры морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания, исследование работы радионавигационных систем.

За время похода ОИС «Адмирал Владимирский» побывает в Средиземноморье и в Индийском океане.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел в одиночное плавание из Кронштадта 6 апреля.

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