29.04.2017 (21:04)

Соединение С-300 под Красноярском заступит на боевое дежурство с 1 июля

Соединение противовоздушной обороны зенитных ракетных комплексов С-300 в Дивногорске Красноярского края заступит на боевое дежурство с 1 июля этого года. Об этом доложил Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу командующий 14-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Александр Татаренко.

«Строительство основных сооружений соединения противовоздушной обороны в Дивногорске завершено. С 1 июня дивизион С-300 заступит на опытно-боевое дежурство, а с 1 июля встанет на боевое дежурство», – сказал генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Он сообщил, что на данный момент завершено возведение казармы со спортзалом и комнатой отдыха с библиотекой, столовой, комплексного здания командного пункта и других объектов, оборудованы позиции боевого дежурства комплексов, а в мае будет завершено возведение тентомобильных укрытий для техники. Все здания рассчитаны на низкие зимние сибирские температуры.

Соединение прикроет стратегически важные государственные объекты в регионах Западной Сибири, в том числе административно-промышленный центр региона, мосты через Енисей, аэропорт и Красноярскую ГЭС. Соединение полностью укомплектовано техникой и личным составом и прошло боевое слаживание на боевых стрельбах на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года.

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