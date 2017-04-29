29.04.2017 (18:55)

Минобороны России в ходе экспедиции организовало подъем со дна реки Дон английского танка времен Великой Отечественной войны

Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) продолжают операцию по подъему образцов военно-исторического вооружения и техники со дна реки Дон в районе населенного пункта Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области.

Уже извлечены танк «Стюарт», башня и фрагменты САУ «Штуг III», в настоящее время ведется подъём трактора С-65 «Сталинец». Об этом сообщил начальник экспедиционного центра Минобороны России Евгений Бинюков.

Подъем техники обеспечивает экипаж БРЭМ, выделенного из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

В мероприятии задействованы специалисты экспедиционного центра Минобороны России и парка «Патриот», военнослужащие Западного военного округа, Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны России, волонтеры и предприятие подводно-технических работ «Петр».



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