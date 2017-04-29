29.04.2017 (17:00)

В Подмосковье наградили военнослужащих Международного противоминного центра, выполнявших задачи по разминированию Пальмиры

Сегодня в Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) состоялось торжественное награждение военнослужащих инженерных войск, прибывших после выполнения задач по гуманитарному разминированию города Пальмира на территории Сирийской Арабской Республики.

Военнослужащим инженерных войск были вручены ведомственные награды.

Офицеров и солдат сводного отряда разминирования МПЦ ВС РФ поздравили заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков, начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, ветераны инженерных войск, представители духовенства, местных органов самоуправления, сослуживцы, родные и близкие.

В период с 8 марта по 20 апреля в ходе гуманитарного разминирования в архитектурно-исторической части Пальмиры очищено 1514 га территории, 140 км дорог, около 2000 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено 6609 взрывоопасных предметов, в том числе 630 самодельных взрывных устройства.

Для выполнения задач по гуманитарному разминированию города Пальмира было задействовано более 150 специалистов сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ и 17 единиц специальной техники, в том числе бронеавтомобилей повышенной защищённости «Тайфун-К» и «Рысь», многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

Военнослужащие отряда разминирования использовали только современные средства поиска и обнаружения (ОКО-2, МБИ-П, ПИПЛ, ИНВУ-3М «Коршун» и др.), а также средства защиты сапера «ОВР-2» (легкого класса) и «Доспехи-КП» (тяжелого класса).

В состав отряда помимо саперных подразделений входило кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками.

Кроме того, в ходе выполнения задач были протестированы перспективные средства поиска и новые образцы экипировки.

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