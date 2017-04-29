29.04.2017 (14:31)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли занятия по противопожарной подготовке для военнослужащих и гражданского персонала

В День пожарной охраны России пожарные команды Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели показательные занятия по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала.

В ходе занятия пожарные команды продемонстрировали порядок использования первичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи при отравлении угарным газом и ожогах различной степени тяжести, а также довели правила эвакуации при возникновении пожара в жилых и служебных помещениях.

Особое внимание на занятиях уделили вопросам пожарной безопасности при тушении горюче-смазочных материалов.

Занятие по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала носило плановый характер.

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