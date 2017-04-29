29.04.2017 (15:00)

В Приморье завершился окружной этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В Восточном военном округе (ВВО) завершился третий этап конкурса по полевой выучке «Мастера автобронетанковой техники» между командами Тихоокеанского флота, общевойсковых армий и объединений окружного подчинения. В этом году они проходили на автодроме мотострелкового соединения в Приморском крае.

Шесть лучших команд – победителей отборочных этапов из Бурятии, Читинской, Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев боролись за право представлять округ во Всеармейском конкурсе «Мастера автобронетанковой техники».

По условиям состязания все конкурсанты преодолевали труднопроходимые сложнейшие препятствия, такие как противотанковый ров, змейка, косогор, тупиковая эстакада, железнодорожная платформа, а также глубокий брод. Необходимо было выполнить буксирование полуприцепа тягачом по ограниченным проездам с постановкой его в габаритный дворик задним ходом. Свой профессионализм водители показывали на легковых внедорожниках УАЗ-3151 и армейских грузовиках УРАЛ-4320, КамАЗ-5350, а также на тягаче КамАЗ 65225.

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По итогам конкурса победила команда общевойсковой армии из Приморья, второе и третье места заняли соответственно военнослужащие общевойсковой армии из Бурятии и общевойскового объединения из Забайкальского края.