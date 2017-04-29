29.04.2017 (08:06)

Десантники состязались с правоохранителями и спецслужбами на открытом турнире посвященного памяти 6 парашютно-десантной роты

Военнослужащие десантно-штурмового соединения ВДВ, дислоцированной в Пскове, стали победителями в Открытом «Дуэльном турнире» посвященного памяти шестой парашютно-десантной роты.

В ходе турнира десантники состязались с подразделениями правоохранительных и специальных служб Псковской области. Состязания проходили с применением оружия ближнего боя на базе одного из полигонов 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Силовики и десантники соревновались исходя из принципа «С чем в бою, с тем соревнуюсь».

По условиям состязаний командам необходимо было поразить четыре мишени на расстоянии 25 метров, затем еще четыре мишени на расстоянии 50 метров. В каждой мишени должно быть не менее двух пробоин. Оканчивалось упражнение последним выстрелом из пистолета.

При стрельбе команд из автоматического оружия поражение восьми мишеней производилось с расстояний от 25 до 100 метров, упражнение оканчивалось, как только один из стрелков поражал все мишени в его секторе стрельбы. Состязания носили плановый характер и проводились в период с 28 по 29 апреля 2017 года.

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