29.04.2017 (13:55)

Психологи ЮВО протестировали более 2 тыс. военнослужащих – участников военного парада на Кубани и Ставрополье

В рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, психологи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) обследовали более 2 тыс. военнослужащих, задействованных в тренировках парада.

Психологическое сопровождение включало в себя изучение индивидуально-психологических особенностей и нервно-психической устойчивости личного состава парадных расчетов.

Для снятия психологического напряжения после продолжительных тренировок с военнослужащими парадных расчетов, внештатного салютного дивизиона, механизированной колонны проведены психологические тренинги по сплочению воинских коллективов, синхронности действий, адаптации к новым условиям деятельности.

В ходе занятий психологами ЮВО активно применялись новые в военной психологии методы, в частности, «Ванька-Встанька» — упражнение, направленное на развитие доверия к сослуживцам, и различные релаксационные техники для снятия эмоционального напряжения.

В военных парадах 9 мая в Краснодарском и Ставропольском крае примут участие более 3 тыс. представителей различных силовых структур, в том числе военнослужащие ЮВО.

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