29.04.2017 (05:31)

Поисковый отряд парка «Патриот» принимает участие в подъёме техники времён Великой Отечественной войны в Воронежской области

В преддверии 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Острогожском районе Воронежской области стартовала экспедиция по подъёму образцов военно-исторического вооружения и техники со дна реки Дон у населённого пункта Урыв.

В ней задействованы специалисты экспедиционного центра Минобороны России и парка «Патриот», военнослужащие Западного военного округа, Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны России, волонтёры и предприятие подводно-технических работ «Петр».

Экспедиция приступила к проведению поисковых и исследовательских работ под водой для подготовки операции по подъёму образцов военно-исторического вооружения и техники.

В настоящее время обнаружено и обследовано два объекта – танк «Генерал Стюарт», который поставлялся в ряды Красной Армии по Ленд-лизу и трактор С-65 «Сталинец».

Специфика работ на Дону характеризуется сильным течением и плохой видимостью (не более 50 см). Между танком и трактором находится телега с двумя осями в положении колёсами вверх. Цепи от фаркопа трактора С-65 уходят в грунт. Грунт плотный, представляет собой взвесь песка, ила, ракушек и гравия.

Танк «Генерал Стюарт» находится в грунте по нижнюю кромку люков механика водителя и радиста. Верхняя часть гусеницы наветренного (выше по течению с подветренной стороны грунта) борта открыта, цела. Фрагмент брони лежит сверху на пулемёте Браунинг 1919 г. Задний лист моторного отсека наполовину чист, видны буксировочные серьги.

На будущей неделе инженеры Западного военного округа приступят к работе с боеприпасами.

Справочно:

5 июля 1942 года 6-я немецкая армия захватила г. Острогожск. Нашим войскам было приказано отходить. Отходил и 24-й танковый корпус, которому было приказано сдерживать натиск противника. Наши полки скопились возле переправы у села Коротояка, но она оказалась уже разбита.

Тогда отступать стали и через переправу у села Урыв. Но сделать это было сложно. Урывский мост был построен в 1924 году и предназначен для легкого гужевого транспорта. У моста скопилась артиллерия, машины, подводы с ранеными. Началась переправа, кто-то из бойцов переправлялся вплавь, ну а боевая техника - по мосту. Начался обстрел. К исходу 6 июля вся 160-я дивизия переправилась. 10 июля урывский мост был полностью разбит. Фашисты захватили село, начались зверства. В августе было принято решение по освобождению Урыва от врага. Сначала наши захватили небольшой плацдарм в селе, случилось кратковременное затишье. В сентябре - снова изнурительные бои. Защитники Урыва 19 суток отбивали непрерывные атаки врага. Село переходило из рук в руки. В результате ожесточенных боев все село было превращено к концу войны в пепелище. Не вернулись с войны 607 урывцев, 197 жителей села расстреляны, в том числе 45 детей, 168 человек погибли при обстреле и подорвались на минах, 33 человека отправили в плен в Германию.

Сталинец-65» (С-65) – модель трактора, выпускаемого на Челябинском тракторном заводе в 1937-1941 годах. Цифры в названии означают количество лошадиных сил нового дизельного двигателя М-17. С-65 был первым советским серийным дизельным трактором и первым серийным дизельным трактором в мире. С-65 был предназначен для работы с прицепными сельскохозяйственными машинами, а также для привода стационарных машин. Однако с началом Великой Отечественной войны, в связи с потерями первого периода, большинство тракторов было изъято из сельского хозяйства. Их использовали для буксировки орудий большой мощности.

Первым американским танком, прибывшим в Советский Союз по программе ленд-лиза, был легкий МЗ "Генерал Стюарт". Он заслуженно считается одним из самых удачных легких танков Второй мировой войны. Подвижность танка и работоспособность его ходовой части советские инженеры находили просто изумительными. Вот только 37-мм пушка, по бронепробиваемости не уступавшая советской 45-мм, к 1942 года оказалась уже слабоватой. Разместить же более мощную артсистему не позволяли размеры башни. В 1942-1943 годах по программе ленд-лиза Красная Армия получила 1665 танков МЗА1, которые если не превосходили, то никак не уступали советским аналогам: Т-60 и Т-70. Тем не менее, эксплуатация танка в Красной Армии выявила существенный недостаток: если автомобильные двигатели Т-60 и Т-70 охотно потребляли низкосортный бензин, то мотор "Стюарта" требовал исключительно высокооктановый авиационный, а если его снабжали обычным для машин Красной Армии топливом, то он быстро выходил из строя.

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