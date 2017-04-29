29.04.2017 (12:43)

Военнослужащие российской военной базы в Армении готовятся к торжественным шествиям в праздничные дни в Ереване и Гюмри

Военнослужащие российской военной базы в Армении приняли участие в совместной тренировке торжественного шествия, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На плацу военного городка «Сиверский» военнослужащие совершенствовали навыки в прохождении торжественным маршем в составе строевых колонн, выполнении строевых приемов с оружием, возложении цветов и венков к памятникам и мемориалам.

В клубе Дома офицеров сводный военный оркестр от воинских подразделений Гюмрийского военного гарнизона разучил мелодии военных лет, гимны России и Армении. В репертуаре музыкантов будут играться марши, которые звучали на Параде Победы 1945 года и более современные композиции. Кроме того, для ветеранов и приглашенных гостей началась подготовка совместных концертных номеров с вокалистами художественных коллективов.

Генеральная репетиция в прохождении строевых колонн со штатным оружием будет проведена на мемориальных комплексах 4 мая в Гюмри и 5 мая в Ереване.

В День Победы в торжественных мероприятиях примут участие более 400 военнослужащих российской военной базы, представителей Пограничного управления ФСБ России, ВВС и ПВО вооруженных сил Армении.

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