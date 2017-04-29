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29.04.2017 (12:14)

На Северном флоте заступил на боевое дежурство очередной зенитный ракетный комплекс С-400

Сегодня на боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) Беломорской военно-морской базы (ВМБ) Северного флота заступил дивизион, оснащённый новой зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». До этого момента дежурство по ПВО несли комплексы предыдущего поколения – С-300 «Фаворит».

Системы С-400 поступили на вооружение зенитного ракетного полка Кольской дивизии ПВО Северного флота в конце прошлого года. К этому времени личный состав дивизионов, принявших новую технику, уже прошёл курс обучения для её грамотной эксплуатации и выполнил зенитные ракетные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Воины ПВО отработали задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии условного противника.

Новый комплекс обеспечит надёжное прикрытие с воздуха сил Беломорской ВМБ, а также судостроительных, судоремонтных и других промышленных предприятий Северодвинска и Архангельска.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , ПВО , ВВТ
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