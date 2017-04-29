29.04.2017 (11:25)

Окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» завершился в ЗВО

Под Санкт-Петербургом на базе мотострелкового соединения завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства среди медицинского персонала Западного военного округа (ЗВО), а также младших медицинских специалистов войскового (флотского) звена «Военно-медицинская эстафета». В состязании принимают участие более 200 военных медиков.

Участники соревнований отработали навыки вождения медицинской гусеничной техники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова (АК) и пистолета Макарова (ПМ).

Были определены победители в номинациях «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство». Они представят ЗВО на всеармейских соревнованиях.

В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты Военно-медицинской академии и 442-го военного клинического госпиталя.

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