29.04.2017 (11:25)
Окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» завершился в ЗВО
Под Санкт-Петербургом на базе мотострелкового соединения завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства среди медицинского персонала Западного военного округа (ЗВО), а также младших медицинских специалистов войскового (флотского) звена «Военно-медицинская эстафета». В состязании принимают участие более 200 военных медиков.
Участники соревнований отработали навыки вождения медицинской гусеничной техники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова (АК) и пистолета Макарова (ПМ).
Были определены победители в номинациях «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство». Они представят ЗВО на всеармейских соревнованиях.
В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты Военно-медицинской академии и 442-го военного клинического госпиталя.