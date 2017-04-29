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29.04.2017 (10:45)

Инженерно-саперные подразделения ЗВО приступили к дежурству по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, приступили к дежурству по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны в период предстоящих майских праздников.

Такое решение было принято в связи с ежедневным обнаружением опасных находок на территории  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С начала 2017 года инженерно-саперными подразделениями ЗВО уже было обработано более 300 заявок на разминирование. Уничтожено более 4,5 тыс. боеприпасов различного типа и калибра.

Все саперы дежурного подразделения исключительно военнослужащие по контракту, обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом для перевозки взрывоопасных предметов. С военнослужащими проведены все необходимые тренировки.

Все найденные боеприпасы будут вывозиться на специализированные полигоны и будут уничтожены после майских праздников.

Всего к дежурству по ликвидации взрывоопасных предметов привлечено более 30 военнослужащих инженерно-саперного подразделения.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Разминирование
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