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29.04.2017 (10:05)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отработали тушение условно воспламенившейся военной техники

На российской военной базе в Абхазии проведено специальное учение по тушению условно воспламенившейся военной техники в парке боевых машин.

На мероприятие привлекались специалисты штатной пожарной команды, личный состав и техника дежурного подразделения и врачебно-сестринская бригада соединения с санитарным транспортом.

В ходе учения военнослужащие успешно отработали технику тушения горящего автомобиля в парке боевых машин, а также эвакуации на безопасное удаление военной техники, оказавшейся в непосредственной близости от очага возгорания.

Особое внимание в ходе учения уделялось освоению современной пожарной машины — автоцистерна АЦ 6-40 на базе армейского грузовика повышенной проходимости КамАЗ-43118.

Объем автоцистерны составляет 6 тыс. литров. Мощность насоса АЦ 6-40 позволяет перекачивать до 40 л/сек. Высокая проходимость и большой объем перевозимой воды позволяет использовать автоцистерну в труднодоступных и безводных районах. Салон машины оборудован местом для отдыха, кондиционером и автономным отопителем кабины.

В соединении регулярно проводятся учения, занятия и тренировки по профилактике возгораний и практическим действиям во время условного пожара, отработке взаимодействия по тушению возможных очагов возгорания с подразделениями управления по чрезвычайным ситуациям Гудаутского района Республики Абхазии.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Абхазия , Военная база
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