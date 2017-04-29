29.04.2017 (08:07)

На РТВЦ российской военной базы в Южной Осетии начинается цикл радиопередач, посвященных Великой Победе

В преддверии Дня Победы творческий коллектив радиотелевизионного центра (РТВЦ) россйской военной базы в Республике Южная Осетия подготовил цикл радиопередач «Мы помним» о подвигах советских воинов и работников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Уникальность радио-проекта состоит в том, что военнослужащие сами рассказывают биографии и истории своих родственников- фронтовиков в эфире внутренней радиопрограммы «Цитадель».

Чтобы собрать военные истории для проекта, сотрудники РТВЦ подключили к процессу не только военнослужащих части, но и активно сотрудничали с военными форумами в социальных сетях. Все рассказы очень разные. У кого-то прадед дошел до Берлина, у кого-то родные и близкие участвовали в боях за Севастополь, Сталинград. Есть истории о том, как дети в тылу шили солдатские шинели в артелях, работали на заводах или в колхозах, чтобы помочь фронту.

«Идея проекта состояла в том, чтобы рассказать о Великой Отечественной войне через призму семейных историй военнослужащих и таким образом сделать Победу над фашизмом ближе каждому, –– рассказывает автор проекта и редактор РТВЦ Оксана Загвоздкина. –– Ведь одно дело – читать учебники по истории, смотреть фильмы, и совсем иначе воспринимается история, когда это коснулось твоей семьи или родственников сослуживца. Мы надеемся, что рассказанные самими солдатами военные истории еще раз напомнят всем, какой ценой досталась Победа и как важно чтить память защитников Родины».

Радио- и телевещание в Цхинвальском гарнизоне организовано по выходным и праздничным дням, с использованием спецтехники, походного автомобильного клуба (ПАК 07) и радийного оборудования, а на удаленные заставы передаются диски с записями программ РТВЦ.

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