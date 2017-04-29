29.04.2017 (06:57)
С женами военнослужащих соединений и воинских частей в Бурятии проведено собрание
Сегодня состоялось собрание с женами военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, на тему: «Сложность, напряженность и ответственность военной службы».
Женщины поделились советами, как сформировать позитивный микроклимат в семье, позволяющий снимать перегрузки, усталость и нервное напряжение.
Женская общественная организация активно оказывает помощь командованию объединения в духовно-патриотическом воспитании военнослужащих, решении социально-бытовых проблем многодетных и молодых семей, а также организации досуга детей военнослужащих.
На постоянной основе женсовет организует большое количество культурно-массовых мероприятий по различной тематике. Также регулярно проводятся собрания с женами военнослужащих по интересующим их вопросам, оказывается помощь в трудоустройстве жен военнослужащих.
Всего на территории Бурятии проживает свыше 3 тысяч семей военнослужащих, в которых более 5 тыс. детей.