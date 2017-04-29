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29.04.2017 (03:27)

В Восточном военном округе определили лучших военных инженеров

В Восточном военном округе (ВВО) завершились окружные этапы конкурсов профессионального мастерства инженерных подразделений «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

Победителями стали расчеты, представляющие инженерное соединение, дислоцированное в Хабаровском крае.

В ходе проведения состязаний военнослужащие инженерных подразделений проходили сложную дистанцию с противотанковыми рвами, горящими лесными завалами, преодолевали брод на время, управляя специальной техникой.

Кроме того, военнослужащие выполняли инженерные задачи по оборудованию котлованов, проделыванию проходов в минных полях.

Победители представят округ на всеармейском этапе соревнований, входящим в программу «АрМИ-2017».

В прошлом году команды соединения инженерных войск ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, уже первенствовали на всеармейском конкурсе профессионального мастерства инженерных подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска , Безопасный маршрут , Инженерная формула
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