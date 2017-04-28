28.04.2017 (23:38)

В зоне экстремальных видов спорта парка «Патриот» ДОСААФ России проведет соревнования по мото- и квадрокроссу на фестивале «МотоАрмия»

В эти выходные пройдет крупномасштабный мотофестиваль «МотоАрмия», на котором для участия в соревнованиях и просто общения соберутся мотоциклисты нашей страны и зарубежья.

В течение двух дней в зоне экстремальных видов спорта парка «Патриот» ДОСААФ России будут проводить соревнования по спринту на кросс-байках и квадроциклах. Состязания по мотокроссу состоятся 29 апреля. В спринте будут участвовать спортсмены на мотоциклах с различными объёмами двигателей и в открытом классе.

На следующий день «досаафовцы» будут соревноваться в спринте на квадроциклах. В гонках будут представлены аппараты классов «дети 250», «юниоры 450» и «квадрокросс 700».

По данным Центрального автомотоклуба ДОСААФ России, в каждом классе мото- и квадротехники будут вступать по 15-35 человек. Уже сейчас клуб принял более 120 заявок от спортсменов из полутора десятков регионов России.

В торжественной церемонии открытия мотофестиваля «МотоАрмия» примут участие и спортсмены-парашютисты ДОСААФ России. Ровно в полдень будет дан старт групповым и одиночным прыжкам, а откроется мероприятие десантированием парашютистов с большими флагами фестиваля и его организаторов.

Помимо этого, ДОСААФ России организует площадку для сдачи нормативов всероссийкого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Специалисты проведут тестирование всех желающих на выполнение нормативов.

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