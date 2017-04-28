28.04.2017 (23:09)

Впервые в конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет фестиваль «МотоАрмия»

В рамках фестиваля в КВЦ «Патриот» будет проходить выставка «Техника и Экстрим». Представляемая продукция – новинки техники и экстрима, современные гаджеты, системы безопасности и оборудования, а также сфера услуг сегмента.

«МотоАрмия» – уникальное событие в уникальном месте. Первое в России мероприятие для любителей техники и экстрима, объединяющая в себе фестиваль и выставку на одной площадке.

Гости мотофестиваля «МотоАрмии» получат редкую возможность совместить несколько мероприятий, проходящих в одном месте и в одно время:

- показательные выступления звёзд мотоспорта, мотоклубов и выступление гильдии каскадеров России, Domino Trial Show, выступление каскадерской группы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве;

- демонстрация ретро-мотоциклов;

- тест-драйвы мото и авто техники как на асфальте, так и на пересеченной местности;

- мотоконкурсы в номинациях звук, дизайн, выхлоп, гаджет и аэрография;

- мотосоревнования для гостей фестиваля в дисциплинах: биатлон, футбол, сапер, тир, медленная езда;

- конкурсы «МотоЛеди» и «МотоСемья»;

- концерт российских звезд эстрады и хедлайнеров мотофестивалей;

- уникальная шоу-программа; иллюзионное шоу Сергея Воронцова «Сквозь невозможное», «Ментальная магия» Михаила Цителашвили;

- открытые игры по страйкболу и мини-футболу;

- открытый турнир по страйкболу между командой «МотоАрмии» и женским дивизионом Федерации военно-тактических игр;

- международный турнир по смешанным единоборствам «Патриот»;

- показательные выступления спортсменов по боевым искусствам;

- турниры по боевым искусствам от Федераций Вин Чунь, Сейвакай и Муай Тай;

- спортивные мероприятия - сдача норм ГТО, силовые шоу, семейные эстафеты, стрит-бол.

На экспозиции «Техника и Экстрим» будут представлены компании-производители и продавцы, а также тюнинг-салоны и представители сфер услуг, которые продемонстрируют масштабы своих достижений в категориях: мототехника, квадроциклы, вездеходы, внедорожники; яхты, катера, лодки; парашюты, парапланы, вертолеты, самолеты, малая авиация; дополнительное оборудование и гаджеты; мотоаксессуары, мотоэкипировка и многое другое.

Отдельное место на выставке отведено под обучающие платформы: мотошколы, спортивные мотосекции, печатные и онлайн издания.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице