28.04.2017 (22:15)
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в торжественной сдаче новых казарм для военнослужащих береговых войск Балтийского флота
Отремонтированные помещения казарм открытия осмотрели командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов и командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.
Обновленные казармы органично вписались в городской пейзаж Калининграда, так как строители не стали кардинально менять внешний вид строений. Для ремонта применялись самые современные строительные материалы. Казармы отвечают всем современным принятым в Вооруженных Силах РФ требованиям, в них есть чайные и бытовые комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины. В жилых помещениях смонтирована пожарная сигнализация, выведенная на пульт к дневальному, установлен видеодомофон.
В обновленных казармах уже разместились порядка четырехсот военнослужащих.