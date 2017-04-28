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28.04.2017 (22:15)

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в торжественной сдаче новых казарм для военнослужащих береговых войск Балтийского флота

Отремонтированные помещения казарм открытия осмотрели командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов и командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

Обновленные казармы органично вписались в городской пейзаж Калининграда, так как строители не стали кардинально менять внешний вид строений. Для ремонта применялись самые современные строительные материалы. Казармы отвечают всем современным принятым в Вооруженных Силах РФ требованиям, в них есть чайные и бытовые комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины. В жилых помещениях смонтирована пожарная сигнализация, выведенная на пульт к дневальному, установлен видеодомофон.

В обновленных казармах уже разместились порядка четырехсот военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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