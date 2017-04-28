28.04.2017 (22:13)

В военном госпитале имени А.А. Вишневского прошла научная конференция, посвященная инновационным методам лечения атеросклероза

На базе ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России состоялась научно-практическая конференция на тему: «Актуальные вопросы в диагностике и лечении мультифокального атеросклероза».

Целью конференции было обобщение и систематизация накопленного опыта врачами госпиталя и других лечебных учреждений по проблемам мультифокального атеросклероза, а также определение путей дальнейшего развития диагностики и лечения атеросклероза при сочетанных локализациях.

«В настоящее время общепризнано, что атеросклероз является системным прогрессирующим заболеванием. Множественность по локализации поражения артериальной системы подразумевает необходимость длительного и комплексного патогенетического лечения», –– отметил, открывая форум начальник госпиталя, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы Есипов Александр Владимирович. Он поздравил с днем рождения одного из старейших сотрудников госпиталя, врача-консультанта, основателя сердечно-сосудистой хирургии в госпитале, заслуженного врача РФ, лауреата Государственной премии СССР, доктора медицинских наук профессора Евгения Павловича Кохана. Далее он подчеркнул актуальность и значимость проводимой конференции для развития данного направления в российском здравоохранении и пожелал всем дальнейшей плодотворной работы.

Истории развития атеросклероза, научным теориям прошлого и взглядам в будущее посвятил свой доклад заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Владимир Бакшеев.

Инновационные методы лечения мультифокального атеросклероза отразил в своем докладе главный терапевт 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы М. Паценко.

Современные рекомендации в диагностике и лечении периферического атеросклероза с позиции европейских рекомендаций в своем докладе отразила президент национального общества по изучению проблем липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ойноткинова.

Также на конференции с докладами выступили профессор Е Кохан, профессор Г. Антонов И, профессор В. Иванов, главный хирург госпиталя, кандидат медицинских наук Р. Долгих, начальник кардиологического центра госпиталя, кандидат медицинских наук А. Прохорчик, доктор медицинских наук В. Карандин и другие.

Материалы данной научной конференции будут использоваться в дальнейшей работе по совершенствованию медицинской помощи в системе здравоохранения.

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