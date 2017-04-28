28.04.2017 (21:56)

Физическая готовность генералов и офицеров командования РВСН оценена на «отлично»

Командование Ракетных войск стратегического назначения по уровню физической подготовки офицеров оценивается на «отлично». Такую оценку получили 80% военнослужащих за зимний период обучения 2017 года.

Рекордные показатели прежде всего обусловлены индивидуальной работой с составлением персонального комплекса упражнений для каждого офицера с низким уровнем физической подготовки, а также организаторской работой начальников управлений, отделов и служб по максимальному привлечению подчинённых к контрольным занятиям.

Проверка проводилась под руководством помощника командующего РВСН по физической подготовке полковника Андрея Синева. К сдаче спортивных нормативов в общей сложности привлекались более 150 генералов и офицеров командования РВСН.

Физическая подготовленность офицеров оценивалась по упражнениям Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах РФ.

В ходе мероприятия были проверены физические качества военнослужащих командования РВСН на силу (по выбору сдающего - сдача нормативов по подтягиванию на перекладине, подъему переворотом и выход силой на перекладине, толчку гирь 24 кг, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа), на быстроту (по выбору сдающего - бег на 60 или 100 метров, челночный бег 10х10 метров, плавание на 50 или 100 метров), на выносливость (по выбору сдающего - бег на 1 или 3 км, плавание 500 метров), а также упражнение на ловкость (комплексы приемов рукопашного боя, прыжки через козла).

Из более чем 150 сдававших проверку военнослужащих 128 человек получили оценки «отлично» и 18 - «хорошо». Из них на высший квалификационный уровень физической подготовки сдали 57% военнослужащих. Этот результат в два раза выше, чем в предыдущие годы.

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