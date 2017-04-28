28.04.2017 (21:47)

Авиация ЦВО приступила к тушению лесных пожаров в Иркутской области

Авиация Центрального военного округа приступила к тушению природного пожара в Иркутской области, выявленного в лесном массиве в 20 километрах от города Зима.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обеспечили локализацию очагов возгорания, специалисты госучреждения «Оборонлес» создали отсечной рубеж по периметру.

В тушении огня задействованы более 100 военнослужащих зиминского гарнизона, 7 единиц специальной техники, а также вертолеты Ми-8 авиабазы Братск, оснащенные водосливными устройствами.

Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.

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