28.04.2017 (20:58)

Военнослужащие и ветераны Космических войск ВКС почтили память заслуженных ветеранов

Более 100 военнослужащих и ветеранов Космических войск ВКС приняли участие в памятных мероприятиях, которые традиционно проходят ежегодно в предверии Дня Победы на Новодевичьем, Троекуровском и Кунцевском кладбищах Москвы.

Участники мероприятий возложили венки и цветы к могилам ветеранов Великой Отечественной войны, космонавтов, военачальников, внесших значительный вклад в создание, становление и развитие воинских формирований запуска и управления космическими аппаратами отечественной орбитальной группировки, ставшими основой современных Космических войск.

На Новодевичьем кладбище участники мероприятия возложили венки к памятнику герою Советского Союза летчику-космонавту генерал-полковнику авиации Герману Степановичу Титову, имя которого носит Главный испытательный космический центр Космических войск ВКС.

С теплыми словами в память о втором космонавте планеты перед военнослужащими и ветеранами выступили его супруга Титова Тамара Васильевна и председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск генерал-лейтенант Куринной Игорь Иванович.

В ходе памятных мероприяий представители Космических войск почтили память летчиков-космонавтов Г.М. Гречко и Л.Д.Кизима, представителей командования Командно-измерительного комплекса - генерал-полковников А.Г.Карася, А.А.Максимова, генерал-лейтенантов В.Н.Иванова, Н.Ф.Шлыкова, А.И.Нестеренко, Ю.Н.Сергунина, генерал-майоров М.А.Калинкина, И.Д.Стаценко, Е.И.Пароля, полковников И.Е.Плеханова, Б.А.Покровского, Б.А.Воронова.

Участники памятных мероприятий отдали дань уважения памяти генерал-полковника В.А.Поповкина и генерал-лейтенанта А.Ю.Квасникова, стоявших у истоков формирования и развития современных Космических войск.

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