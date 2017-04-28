28.04.2017 (19:59)
Проходящий госиспытания фрегат «Адмирал Макаров» отразил атаку средств воздушного нападения условного противника
В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морском полигоне малые ракетные корабли (МРК) «Гейзер» и «Ливень» произвели пуски ракет-мишеней для отработки комплексов ПВО ракетных кораблей и фрегата «Адмирал Макаров».
Первым применил свой комплекс ПВО фрегат «Адмирал Макаров», который в эти дни проходит завершающий этап государственных испытаний на Балтике.
Боевые расчеты ПВО новейшего корабля в установленные нормативами сроки обнаружили и поразили воздушные мишени зенитным ракетным комплексом «Штиль».
На втором этапе средства воздушного нападения условного противника поражали ракетные корабли и катера Балтийской ВМБ.
Всего в учении в Балтийском море приняли участие более десяти кораблей и судов.
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