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28.04.2017 (19:59)

Проходящий госиспытания фрегат «Адмирал Макаров» отразил атаку средств воздушного нападения условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морском полигоне малые ракетные корабли (МРК) «Гейзер» и «Ливень» произвели пуски ракет-мишеней для отработки комплексов  ПВО ракетных кораблей и фрегата «Адмирал Макаров».

Первым применил свой комплекс ПВО фрегат «Адмирал Макаров», который в эти дни проходит завершающий этап государственных испытаний на Балтике.

Боевые расчеты ПВО новейшего корабля в установленные нормативами сроки обнаружили и поразили воздушные мишени зенитным ракетным комплексом «Штиль».

На втором этапе средства воздушного нападения условного противника поражали ракетные корабли и катера Балтийской ВМБ.

Всего в учении в Балтийском море приняли участие более десяти кораблей и судов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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