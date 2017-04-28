28.04.2017 (19:22)

Малыша, выпавшего с восьмого этажа в Светлогорске, поймал мичман Балтийского флота

Одного из близнецов, выпавших из многоэтажки в Светлогорске, спас 20-летний мичман Балтийского флота Павел Рудаков. Он живет в соседнем доме и вечером вышел на пробежку.

«Услышал слева какой-то шум и увидел, как падает ребёнок. Поднял голову: на подоконнике повисла девочка. В голове пронеслось, что хотя бы одного могу спасти. Я кинулся к дому. Вскочил на козырёк подвала и поймал девочку. Она очень сильно плакала. Вокруг нас начал собираться народ, вызвали скорую. Укутал малышку, чтобы она не замёрзла. Сидел вместе с ней на крыше и ждал, пока приедут медики», — рассказал Павел Рудаков.

Мальчик лежал рядом. К нему тоже подбежали люди и укрыли его одеялом.

«Очень долго ещё отходил от этого состояния, но слава богу, что они живы», — заключил Павел Рудаков.

Медики оценивают состояние детей как средней тяжести, у девочки сломана ключица, у мальчика — нижняя челюсть.

Мичман Павел Рудаков служит техником связи на Балтийской военно-морской базе (ВМБ). Два месяца назад успешно закончил филиал ВУНЦ ВМФ в Калининграде по специальности «связист».

Командование Балтийской ВМБ в настоящее время готовит документы для представления мичмана Павла Рудакова к государственной награде «За спасение погибавших».

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